Lahova: Posledice zaprtja trgovin ob nedeljah bodo za gospodarstvo in zaposlene hude

Ljubljana, 30. septembra - Posledice novele zakona v trgovini, po kateri bodo trgovine ob nedeljah zaprte, bodo tako za gospodarstvo kot zaposlene hude, opozarja predsednica Trgovinske zbornice Slovenije Mariča Lah. Med drugim promet bo nižji in posledično bi lahko prišlo do odpuščanj. Ali in kako bodo v zbornici ukrepali, se bodo odločili po analizi novele, je povedala.