Novinarki Renati Dacinger priznanje za kakovostno novinarsko promocijo inženirstva in znanosti

Ljubljana, 30. septembra - Inženirska akademija Slovenije (IAS) je letos prvič podelila priznanje za kakovostno novinarsko promocijo inženirstva in znanosti v preteklem letu. Priznanje so na današnji slavnostni podelitvi v ljubljanskem hotelu Slon izročili novinarki in voditeljici oddaje Ugriznimo znanost na TV Slovenija Renati Dacinger.