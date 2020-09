Iz angleškega parka zaradi preklinjanja umaknili papige

London, 30. septembra - Iz angleškega živalskega vrta so nedavno umaknili pet papig, ker so preklinjale pred obiskovalci. Svoj izbor najljubših besed so sicer prikazale že v času karantene, ko so jih avgusta sprejeli v park, a so oskrbniki verjeli, da bodo besednjak spremenile, ko jih bodo dali na ogled javnosti, poroča britanski BBC.