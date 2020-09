Na Markovcu zaživel mladinski center

Koper, 30. septembra - V nekdanjem zaklonišču na koprskem Markovcu so danes uradno odprli prostore novega četrtnega mladinskega centra. Ta bo v prvi vrsti namenjen dijakom in mladim med 15. in 29. letom starosti ter jim bo ponujal možnost neformalnega druženja, dve glasbeni vadnici in predavalnico. Organizirane dejavnosti bodo opredelili mladi sami.