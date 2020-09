Minister Koritnik in predstavniki občin podpisali dogovor o povprečnini

Ljubljana, 30. septembra - Minister za javno upravo Boštjan Koritnik in predsedniki združenj občin, Peter Misja, Robert Smrdelj in Gregor Macedoni, so danes podpisali dogovor o povprečnini za leti 2021 in 2022. Za obe leti se povprečnina določa v višini 628,2 evra. Predstavniki občin so ob tem izrazili zadovoljstvo z dialogom in sodelovanjem z aktualno vlado.