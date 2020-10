Demokracija o sodelovanju med korporacijami in kulturnimi marksisti (1. 10.)

Ljubljana, 1. oktobra - Jože Biščak v komentarju Oni naša imena že klešejo na nagrobnike piše o sodelovanju med korporacijami in kulturnimi marksisti. Po mnenju avtorja so slednji hitro ugotovili, da so lastniki korporacij njihovi zavezniki, saj ljudje brez zdrave kulture postanejo lahko vodljive ovce, pasivni potrošniki in poslušni delavci.