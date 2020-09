Vlada dokončno potrdila predlog petega protikoronskega paketa

Ljubljana, 30. septembra - Vlada je na torkovi dopisni seji dokončno potrdila predlog petega protikoronskga zakona. Gre za sveženj ukrepov, ki zajema ukrepe na področju zdravstva, dela, socialnega varstva, gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, izvrševanja kazenskih sankcij in pravosodja, kmetijstva, gospodarstva in prehrane ter infrastrukture, so sporočili pozno zvečer.