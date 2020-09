Glasovanje o noveli zakona o obrambi: 65 za, 8 proti

Ljubljana, 29. septembra - Novela zakona o obrambi, ki naj bi uredila položaj vojakov po 45. letu starosti, ko jim po sedanji ureditvi poteče zaposlitev v vojski, je dobila potrebno dvotretjinsko podporo poslancev. Podprli so jo v koaliciji ter opozicijskih SD, SNS in SAB, v LMŠ so bili vzdržani, proti pa je bila le poslanska skupina Levice.