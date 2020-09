Na Štajerskem forumu o kondiciji gospodarskih velikanov v regiji

Ptuj, 29. septembra - Predsedniki oziroma člani uprave treh velikih štajerskih podjetij - Taluma, Boxmarka in Palome - so bili osrednji gostje današnjega Štajerskega foruma na Ptuju, tretjega regijskega srečanja letos, ki jih pripravlja časnik Finance. Govorili so o gospodarskih priložnostih po pandemiji, predvsem pa v kakšni kondiciji so regijski gospodarski velikani.