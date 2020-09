V visokošolske študijske programe vpisanih več kot 60.000 študentov

Ljubljana, 30. septembra - Za novo študijsko leto so tri javne in tri zasebne univerze ter en javni in 41 zasebnih samostojnih visokošolskih zavodov, razpisalo 46.435 vpisnih mest za vpis v 1. letnik na več kot 800 dodiplomskih, magistrskih in doktorskih programih. Do torka se je v visokošolske zavode vpisalo okoli 60.600 študentov, od tega 13.400 novincev.