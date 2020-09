V CUDV Črna na Koroškem danes brez novih okužb

Črna na Koroškem, 29. septembra - V Centru za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna na Koroškem, ki je trenutno eno največjih žarišč okužb z novim koronavirusom pri nas, se danes število okuženih ni povečalo. Doslej so tako okužbo potrdili pri 45 uporabnikih in 15 zaposlenih. V rdeči coni v CŠOD Peca trenutno biva 41 uporabnikov, štirje ostajajo v UKC Ljubljana.