Zavezništvo za cepljenje zagotovilo 200 milijonov odmerkov cepiva proti covidu-19 za revne države

Ženeva, 29. septembra - Zavezništvo za cepljenje (Gavi) je danes sporočilo, da so zagotovili še do 100 milijonov odmerkov cepiva proti covidu-19, ki ga bodo po razvoju dostavili revnejšim državam. Skupno so doslej rezervirali do 200 milijonov odmerkov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.