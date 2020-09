Velika Britanija in Kanada uvedli sankcije proti Lukašenku

London, 29. septembra - Velika Britanija in Kanada sta danes uvedli sankcije proti beloruskemu predsedniku Aleksandru Lukašenku, njegovemu sinu in več drugim visokim predstavnikom režima zaradi domnevnih kršitev človekovih pravic. Sankcije jim onemogočajo potovanje v obe državi, obenem pa so zamrznili njihovo premoženje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.