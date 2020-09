Armenija trdi, da je Turčija sestrelila njeno bojno letalo

Erevan, 29. septembra - Armenske oblasti so danes sporočile, da je turški lovec F-16, ki je vzletel iz Azerbajdžana, sestrelil armensko bojno letalo SU-25. Pilot je umrl. Turčija je to že zanikala. Do domnevne sestrelitve armenskega letala je prišlo v času spopadov med Armenijo in Azerbajdžanom v Gorskem Karabahu.