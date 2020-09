Ob Gantarjevem obisku Posočja zagotovila o dodatnih sredstvih za vozilo nujne medicinske pomoči

Tolmin/Bovec, 29. septembra - Minister Tomaž Gantar je danes obiskal Posočje in med drugim Zdravstveni dom Tolmin, ki bo v naslednjem letu prejel sredstva za nemoteno delovanje vozila nujne medicinske pomoči v okviru Zdravstvene postaje Bovec. Predvideni so še vzpostavitev triažnega satelitskega centra, reševalno vozilo v času sezone in vzpostavitev turistične ambulante.