Sarajevo/Beograd/Skopje, 29. septembra - V Bosni in Hercegovini so v zadnjih 24 urah potrdili 225 novih okužb s koronavirusom in opozarjajo, da narašča število primerov v šolah v Republiki srbski. Iz Srbije medtem poročajo o 65 novih primerih, iz Severne Makedonije pa o 112.