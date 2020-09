Bruselj s članicami in agencijo za kibernetsko varnost preizkusil in ocenil odpornost v primeru krize

Bruselj, 29. septembra - Evropska komisija, države članice EU in Agencija EU za kibernetsko varnost so se danes sestale, da bi preizkusile in ocenile svoje sposobnosti sodelovanja in odpornost v primeru krize na področju kibernetske varnosti. Vzpostavile so mrežo za povezovanje v kibernetski krizi (Cyclone), da bi omogočile sodelovanje ob kibernetskih napadih.