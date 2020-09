V Krškem bo zaživel prvi posavski podjetniški inkubator

Krško, 29. septembra - V središču Krškega so v prenovljeni zgradbi, ki je občinska last, danes odprli prvi podjetniški inkubator v Posavju. Ta bo polno zaživel z novim letom, skupna vrednost naložbe pa je znašala nekaj manj kot 560.000 evrov. Nekaj več kot 385.000 evrov zanjo so Krčani dobili iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, preostanek je pokrila krška občina.