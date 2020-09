Zdravstveni sindikati ministra pozivajo k enakopravni obravnavi, socialnemu dialogu in ohranitvi javnega zdravstva

Ljubljana, 29. septembra - Zdravstveni sindikati konfederacije Pergam so na ministra Tomaža Gantarja naslovili poziv za enakopravno obravnavo, socialni dialog in ohranitev javnega zdravstva. Pričakujejo ustrezno nagrajevanje najbolj izpostavljenih zaposlenih v zdravstvu. Ministru žugajo z možnostjo stavke in tudi kolektivne odpovedi pogodb o zaposlitvi.