Ljubljana, 29. septembra - Državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc bo danes ob 13. uri na Trgu borcev NOB 12 v Dolu pri Hrastniku imel uvodni nagovor ob odprtju prenovljenih prostorov Medgeneracijskega stičišča Dol pri Hrastniku, so sporočili iz ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.