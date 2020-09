Na pogorišču v Gabrjah našli truplo

Ljubljana, 29. septembra - Na pogorišču požara pri Gabrjah, na cesti med Dobrovo in Polhovim Gradcem, so gasilci ponoči našli mrtvo osebo. Pri ogledu kraja so policisti popoldne ugotovili, da smrt moškega ni bila posledica kaznivega dejanja. O vseh znanih okoliščinah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.