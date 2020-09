Ana Bucik se že veseli prihajajoče sezone

Nova Gorica, 29. septembra - Priprave na letošnjo tekmovalno smučarsko sezono so bile kljub težavam dobre, je ob robu današnje predstavitve pogodbe z Meblom INT povedala alpska smučarka Ana Bucik. Zaradi pandemije novega koronavirusa so priprave iz tradicionalne poletne destinacije v Južni Ameriki prestavili in opravili v Švici. Bucikova se že veseli prihajajočih tekem.