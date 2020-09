Epidemiološke razmere v svetu

Ljubljana, 29. septembra - Z današnjim dnem velja nov seznam držav oziroma regij glede na epidemiološko tveganje. V minulih 14 dneh so se razmere v pandemiji covida-19 med sosedami Slovenije dodatno poslabšale v Avstriji in na Madžarskem. Slovenija je že skoraj na meji 80 okužb na 100.000 prebivalcev. Še vedno je najhuje v Črni gori, zelo slabe so razmere v Španiji.