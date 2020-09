Informacijski pooblaščenec: Vsesplošno merjenje temperature ni obvezno niti smiselno

Ljubljana, 29. septembra - Pri informacijskem pooblaščencu v zadnjem času zaznavajo širjenje napačnih in zavajajočih informacij ter ponudb glede merjenja telesen temperature. Ob tem so opozorili, da ukrep merjenja temperature ni nujen in smiseln vedno ter povsod. Merjenje pa je mogoče izvesti brez trajne obdelave osebnih podatkov, so še zapisali v sporočilu za javnost.