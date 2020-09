Na Ljubljanski borzi še naprej največ zanimanja za Petrol

Ljubljana, 29. septembra - Vlagatelji na Ljubljanski borzi so dopoldne znova najbolj povpraševali po delnicah Petrola. Zanimanje so pokazali tudi za delnice Krke in NLB. Tečaj Petrolovih delnic je pridobil skoraj odstotek, medtem ko je Krkin izgubljal četrt odstotka. Delnice NLB se gibljejo ob izhodišču, enako velja za indeks SBI TOP.