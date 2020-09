Na Hrvaškem 135 novih okužb z novim koronavirusom

Zagreb, 29. septembra - Na Hrvaškem so v minulih 24 urah ob 4494 testih potrdili 135 okužb z novim koronavirusom. Trije bolniki s covidom-19 so umrli, je danes sporočil tamkajšnji nacionalni štab civilne zaščite. Potrdili so trikrat več okužb kot v ponedeljek, ko so ob 3029 testih potrdili 45 novih okužb.