Na Hrvaškem kot protiepidemiološki ukrep tudi tišja glasba v lokalih

Zagreb, 29. septembra - Hrvaški epidemiologi nameravajo gostincem predlagati tišjo glasbo v lokalih kot novi ukrep za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Zaradi hrupne glasbe v lokalih ljudje pri komunikaciji zmanjšujejo medsebojno razdaljo in glasneje govorijo, zaradi česar aerosoli hitreje potujejo in se okužba lažje širi, so pojasnili.