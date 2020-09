Češka in Slovaška zaradi širjenja koronavirusa napovedujeta razglasitev izrednih razmer

Praga/Bratislava, 29. septembra - Na Češkem in Slovaškem, kjer število novih okužb s koronavirusom strmo narašča, bodo v boju proti pandemiji covida-19 v sredo razglasili izredne razmere, sta v ponedeljek sporočila češki in slovaški premier, Andrej Babiš in Igor Matovič, poroča francoska tiskovna agencija AFP.