V UKC Maribor potrdili nove okužbe med zaposlenimi in bolniki

Maribor, 29. septembra - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor so minuli konec tedna zabeležili dodatne štiri okužbe z novim koronavirusom pri zaposlenih in še štiri pri bolnikih. Po dosedanjih ugotovitvah so se z virusom okužili izven bolnišnice, je danes povedal direktor Vojko Flis.