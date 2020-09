Na mariborski univerzi z digitalnim izobraževanjem do modernizacije visokošolske didaktike

Maribor, 29. septembra - Na mariborski univerzi so danes predstavili zaključke večletnega projekta Didakt.UM, v sklopu katerega so s preudarno uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije in prehodom na digitalno izobraževanje želeli spodbuditi modernizacijo visokošolske didaktike ter dvigniti kakovost delovanja svojih visokošolskih zavodov.