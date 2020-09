Požari v Kaliforniji zahtevali nove smrtne žrtve

San Francisco, 29. septembra - Na severu Kalifornije so v enem od 27 velikih požarov, ki divjajo po državi, v ponedeljek umrle tri osebe. Zaradi požara Glass nedaleč od San Francisca pa so morali v ponedeljek evakuirati 53.000 ljudi iz vinorodnega območja okrožij Sonoma in Napa. Nekatere so evakuirali že drugič v mesecu dni.