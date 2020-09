Zveza društev Sožitje opozorila na specifike pri soočanju z epidemijo covida-19

Ljubljana, 28. septembra - Zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Sožitje je na današnjem posvetu s pomočjo osebnih izpovedi teh oseb o doživljanju epidemije covida-19 in delavcev na področju šolstva in socialno-varstvenih zavodov odločevalce opozorila na izzive, s katerimi se v epidemiji soočajo osebe z motnjami v duševnem razvoju in njihove družine.