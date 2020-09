Nekdanji poveljnik OVK se v Haagu ni želel izreči o krivdi za zločine na Kosovu

Haag, 28. septembra - Na posebnem sodišču za vojne zločine na Kosovu v Haagu so danes prvič zaslišali nekdanjega poveljnika Osvobodilne vojske Kosova (OVK) Saliha Mustafo, ki je med drugim obtožen umora in mučenja. Vendar pa se Mustafa, ki so ga aretirali pretekli teden, ni želel izreči o krivdi. Sodnik je obravnavo preložil na začetek prihodnjega tedna.