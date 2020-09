Varuh človekovih pravic lani ugotovil 305 kršitev pravic; največkrat so se nanašale na kršitev načela dobrega upravljanja

piše Polona Šega

Ljubljana, 29. septembra - Pri varuhu človekovih pravic so lani ugotovili 305 kršitev pravic in drugih nepravilnosti, ki jih je povzročilo 48 različnih organov. Največkrat so se nanašale na kršitev načela dobrega upravljanja in otrokovih pravic, izhaja iz varuhovega poročila za lani. Varuh podaja 158 priporočil, med katerimi se nekatera ponavljajo že več kot deset let.