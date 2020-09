Slovenski srednješolec s prvo slovensko zlato medaljo na mednarodni matematični olimpijadi

Ljubljana, 28. septembra - Slovenski srednješolci so se odlično odrezali na letošnji 61. mednarodni matematični olimpijadi, ki je zaradi pandemije potekala na daljavo. Dijak I. gimnazije v Celju Luka Horjak je za Slovenijo osvojil prvo zlato medaljo na matematičnih olimpijadah, so sporočili iz Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije.