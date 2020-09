DZ bo odločal o položaju vojakov po 45. letu in dodatnih sredstvih za investicije v vojski

Ljubljana, 29. septembra - Poslanke in poslanci bodo septembrsko sejo DZ danes sklenili z razpravo in odločanjem o dveh obrambnih zakonih. Novela zakona o obrambi, za sprejem katere je potrebna dvotretjinska večina, naj bi med drugim izboljšala položaj vojakov po 45. letu, zakon o investicijah pa Slovenski vojski namenja dodatnih 780 milijonov evrov med letoma 2021 in 2026.