Odpoklic izdelka Trendhaus Monster črv.

Ljubljana, 28. septembra - Podjetje Mueller Drogerija je iz prodaje odpoklicalo izdelek Trendhaus Monster črv. Izdelek iz prodaje umikajo, ker obstaja možnost zadušitve z majhnimi delci, so sporočili iz podjetja.

EAN številka izdelka je 4032722947406. Podjetje kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške. Če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo, so še sporočili iz podjetja. V primeru dodatnih vprašanj so na voljo v poslovalnicah, preko elektronskega naslova info@mueller.si ali telefonske številke 01/51 39 300.