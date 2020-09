Na Ljubljanski borzi še naprej v ospredju Petrolove delnice

Ljubljana, 28. septembra - Indeks SBI TOP je v današnjem trgovanju na Ljubljanski borzi pridobil 1,26 odstotka in se ustavil pri 855,85 točke. K rasti indeksa so najbolj prispevale Petrolove delnice, ki so zrasle za skoraj 3,5 odstotka. Vlagatelji so opravili 780.500 evrov prometa, od tega skoraj polovico s Petrolovimi delnicami.