Newyorške borze uvodoma z rastjo

New York, 28. septembra - Indeksi na newyorških borzah so se v uvodnem delu trgovanja obarvali zeleno. Vlagatelji so se po navedbah analitikov lotili nakupov delnic podjetij, ki so jim posledice pandemije covida-19 precej znižale vrednost. Med takšnimi so predvsem podjetja iz sektorja potovanj, piše francoska tiskovna agencija AFP.