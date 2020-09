DZ o zaprtju trgovin ob nedeljah

Ljubljana, 29. septembra - DZ bo danes glasoval o noveli zakona o trgovini, s katero naj bi trgovine ob nedeljah in praznikih zaprli. Predlog so v zakonodajni postopek vložili poslanci Levice in ga podpirajo tudi v večini preostalih poslanskih skupin. Vseeno pa ostaja odprto vprašanje, kdo bo lahko ob dela prostih dneh delal v prodajalnah, ki bodo izjemoma lahko odprte.