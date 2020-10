V Ljubljani akcija zbiranja papirja, hrane in potrebščin za živali

Ljubljana, 3. oktobra - Društvo za zaščito živali Ljubljana danes organizira akcijo zbiranja starega papirja, hrane, opreme in drugih potrebščin za živali. Na ta način prostovoljci že trinajst let zapored obeležujejo svetovni dan živali, 4. oktober. Zbiranje bo potekalo pred viškim centrom Interspar med 8. in 18. uro, so sporočili iz društva.