Valvasorjeva nagrada za življenjsko delo Nini Zdravič Polič

Ljubljana, 28. septembra - V Muzeju novejše zgodovine Slovenije so danes podelili Valvasorjeva odličja za leto 2019. Valvasorjevo nagrado za življenjsko delo je prejela muzejska svetnica v Slovenskem etnografskem muzeju Nina Zdravič Polič, ki je pionirsko sooblikovala muzejsko krajino v Sloveniji. Podelili so tudi Valvasorjeve nagrade, častna priznanja in nagelj.