Na Lotu izžrebali najvišjo letošnjo sedmico

Ljubljana, 28. septembra - Na Lotu so v nedeljo izžrebali sedmico, vredno 4.038.623 evrov, kar je najvišji dobitek v letošnjem letu. Po plačilu 605.793 evrov davka bo neznani srečnež za dobitno kombinacijo številk 13,17,25,28,29,32 in 37 prejel 3,4 milijona evrov, so danes sporočili z Loterije Slovenija.