V Madridu še strožji ukrepi; delno zaprtje že za milijon ljudi

Madrid, 28. septembra - Za približno milijon prebivalcev španske prestolnice od danes velja delna karantena. Madrid in njegova okolica sta žarišče drugega vala epidemije covida-19, pri čemer so tamkajšnje oblasti tarča ostrih kritik španske vlade, da njihovi ukrepi za zajezitev širjenja okužb niso dovolj strogi in dovolj hitri.