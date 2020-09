Pri Ljutomerčanu našli večji nasad konoplje

Ljutomer, 28. septembra - Ljutomerski policisti so skupaj z vodnikom službenega psa in kriminalisti med hišno preiskavo pri 49-letniku z območja Ljutomera odkrili večji nasad konoplje. Osumljenega so s kazensko ovadbo zaradi neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami privedli pred preiskovalnega sodnika v Murski Soboti, ta pa je zanj odredil pripor.