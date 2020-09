Gospodarstvo si želi nekaterih dodatnih ukrepov za pomoč v krizi

Ljubljana, 28. septembra - Gospodarstvo si želi nekaterih izboljšav oz. dodatnih ukrepov za pomoč v trenutni krizi, je bilo slišati po srečanju predstavnikov gospodarske in obrtno-podjetniške zbornice ter Slovenskega poslovnega kluba z vodstvom NSi. Med predlogi so nagrajevanje zaposlenih namesto vračanja državne pomoči in ugodnejša obravnava najbolj prizadetih podjetij.