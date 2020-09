V jeseniški bolnišnici okužen še en od zaposlenih

Jesenice, 28. septembra - V Splošni bolnišnici Jesenice, kjer so v minulih dneh pri petih bolnikih in pri petih zaposlenih ugotovili okužbo z novim koronavirusom, so v nedeljo potrdili okužbo še pri enem od zaposlenih. Gastroenterološki in abdominalni oddelek bodo za nove sprejeme ponovno odprli, če bodo nova testiranja ostalih zaposlenih ta teden negativna.