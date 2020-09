Več novih okužb zabeležili v bolnišnicah in domovih za starejše

Ljubljana, 28. septembra - Okužbe tako kot že več tednov ostajajo razpršene po vsej državi. Virus se še vedno najbolj širi v domovih za starejše občane, bolnišnicah, šolah in tudi delovnih organizacijah, je danes navedel vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin. Nove primere okužb so med zaposlenimi zabeležili v UKC Ljubljana in UKC Maribor ter v bolnišnici v Slovenj Gradcu.