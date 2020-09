V KGZS ta teden volitve v njene organe

Ljubljana, 28. septembra - V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) bodo ta teden potekale šeste volitve v njene organe. V sredo bodo člane sveta KGZS in svetov območnih enot KGZS volili predstavniki pravnih oseb, v nedeljo pa fizične osebe. V KGZS so člane pozvali, naj se volitev udeležijo in s tem soodločajo o prihodnosti kmetijstva in podeželja.