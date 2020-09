Ob 30. obletnici ustavnih amandmajev pozivi k sodelovanju med ljudmi različnih prepričanj

Ljubljana, 28. septembra - V predsedniški palači so slovesno zaznamovali 30. obletnico razglasitve treh ustavnih amandmajev, ki so pomenili nov korak k osamosvojitvi države. Slavnostni govornik Ludvik Toplak je izpostavil pomen volje imeti in braniti svojo državo. Predsednik republike Borut Pahor pa je ponovno pozval k sodelovanju med ljudmi različnih političnih prepričanj.